Дуда: ничто не указывает на то, что инцидент с ракетами был атакой на Польшу

Польский президент Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.

«То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

По данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.