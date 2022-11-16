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Дуда: ничто не указывает на то, что инцидент с ракетами был атакой на Польшу

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Польский президент Анджей Дуда заявил, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.
Дуда: ничто не указывает на то, что инцидент с ракетами был атакой на Польшу
  • Gettyimages.ru

«То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

По данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

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