Reuters: Байден заявил странам G7 и НАТО, что взрыв в Польше произошёл из-за украинской ПВО
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Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник в НАТО.
«Байден проинформировал партнёров в G7 и НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО», — цитирует РИА Новости сообщение агентства.
В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.
Также в оборонном ведомстве заявили, что опубликованные вечером 15 ноября фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинской С-300.