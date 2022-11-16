Reuters: Байден заявил странам G7 и НАТО, что взрыв в Польше произошёл из-за украинской ПВО

Американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

«Байден проинформировал партнёров в G7 и НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО», — цитирует РИА Новости сообщение агентства.

В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Также в оборонном ведомстве заявили, что опубликованные вечером 15 ноября фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинской С-300.