Минобороны: снимки обломков ракеты в Польше идентифицированы как элементы украинской С-300

Опубликованные вечером 15 ноября фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинской С-300.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населённом пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.

В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.