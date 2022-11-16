Минобороны: снимки обломков ракеты в Польше идентифицированы как элементы украинской С-300
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населённом пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.
В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.
Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.