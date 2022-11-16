Полянский: факты указывают на непричастность России к падению ракет в Польше

Факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Важны факты, и они как раз все отчётливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши», — написал он в Telegram.

Полянский отметил, что инцидент является попыткой спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России «со всеми вытекающими для всего мира последствиями».

Ранее МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.