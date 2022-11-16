Полянский: факты указывают на непричастность России к падению ракет в Польше
- AP
«Важны факты, и они как раз все отчётливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши», — написал он в Telegram.
Полянский отметил, что инцидент является попыткой спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России «со всеми вытекающими для всего мира последствиями».
Ранее МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.
Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.