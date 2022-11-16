Посла России вызвали в МИД Польши на фоне сообщений о падении ракет

В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении ракет на территории государства.

«Упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша. В связи с этим событием министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла России в МИД и потребовал подробных объяснений», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

Пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер сообщил о приведении некоторых воинских частей страны в состояние повышенной боеготовности.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.