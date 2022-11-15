МО России: удары по целям вблизи польско-украинской границы не наносились

ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, заявили в российском Минобороны.

«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в заявлении военного ведомства в Telegram.

Отмечается, что опубликованные польскими СМИ обломки не имеют отношения к российским средствам поражения.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.