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МО России: удары по целям вблизи польско-украинской границы не наносились

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ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, заявили в российском Минобороны.
МО России: удары по целям вблизи польско-украинской границы не наносились
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в заявлении военного ведомства в Telegram.

Отмечается, что опубликованные польскими СМИ обломки не имеют отношения к российским средствам поражения.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.

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