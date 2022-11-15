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Пентагон прокомментировал сообщения СМИ о падении ракет на территории Польши

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Пентагон на данный момент не располагает данными, подтверждающими падение двух якобы российских ракет на территории Польши, заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.
Пентагон прокомментировал сообщения СМИ о падении ракет на территории Польши
  • Legion-Media

«У нас нет сейчас никакой информации, которая бы подтверждала эти сообщения», — приводит РИА Новости слова Райдера на брифинге.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.

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