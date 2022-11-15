Пентагон прокомментировал сообщения СМИ о падении ракет на территории Польши

Пентагон на данный момент не располагает данными, подтверждающими падение двух якобы российских ракет на территории Польши, заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

«У нас нет сейчас никакой информации, которая бы подтверждала эти сообщения», — приводит РИА Новости слова Райдера на брифинге.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.