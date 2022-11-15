Пентагон прокомментировал сообщения СМИ о падении ракет на территории Польши
- Legion-Media
«У нас нет сейчас никакой информации, которая бы подтверждала эти сообщения», — приводит РИА Новости слова Райдера на брифинге.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.
До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.