В Польше созвали комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на её территории
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера.
Отмечается, что Моравецкий при взаимодействии с президентом Польши Анджеем Дудой решил созвать встречу в Бюро национальной безопасности.
Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.