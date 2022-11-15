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В Польше созвали комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на её территории

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.
В Польше созвали комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на её территории
  • Gettyimages.ru
  • © Artur Widak/NurPhoto

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера.

Отмечается, что Моравецкий при взаимодействии с президентом Польши Анджеем Дудой решил созвать встречу в Бюро национальной безопасности.

Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.

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