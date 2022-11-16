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Президент Польши: высока вероятность, что упавшая ракета принадлежала Украине

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.
Президент Польши: высока вероятность, что упавшая ракета принадлежала Украине
  • Gettyimages.ru

«Многое указывает на то, что есть высокая вероятность того, что это была ракета, которая служила противоракетной обороне, была использована украинскими силами обороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не имеет отношения к произошедшему.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.

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