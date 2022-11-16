Президент Польши: высока вероятность, что упавшая ракета принадлежала Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

«Многое указывает на то, что есть высокая вероятность того, что это была ракета, которая служила противоракетной обороне, была использована украинскими силами обороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не имеет отношения к произошедшему.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.