Захарова: руководство ОБСЕ занималось обслуживанием интересов кураторов Киева
- РИА Новости
«Вынуждены констатировать, что руководство этого полевого присутствия ОБСЕ занималось в первую очередь обслуживанием интересов западных кураторов Киева. Прозападная кадровая политика препятствовала занятию гражданами России ответственных позиций в штаб-квартире и региональных структурах миссии», — говорится в заявлении дипломата.
По словам Захаровой, выявленные в работе СММ недостатки нуждаются в проведении всестороннего анализа. Она подчеркнула, что двойные стандарты и перекосы в деятельности ОБСЕ требуют честного и открытого обсуждения и коррекции.
Ранее Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за государственную измену.
Также сообщалось, что СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.