Руководство полевого присутствия ОБСЕ на Украине обслуживало интересы западных кураторов Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вынуждены констатировать, что руководство этого полевого присутствия ОБСЕ занималось в первую очередь обслуживанием интересов западных кураторов Киева. Прозападная кадровая политика препятствовала занятию гражданами России ответственных позиций в штаб-квартире и региональных структурах миссии», — говорится в заявлении дипломата.

По словам Захаровой, выявленные в работе СММ недостатки нуждаются в проведении всестороннего анализа. Она подчеркнула, что двойные стандарты и перекосы в деятельности ОБСЕ требуют честного и открытого обсуждения и коррекции.

Ранее Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

Также сообщалось, что СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.