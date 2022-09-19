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Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к лишению свободы за госизмену

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Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за государственную измену.
Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к лишению свободы за госизмену
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса ЛНР и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — говорится в решении суда.

Уточняется, что подсудимый может обжаловать приговор в апелляционном порядке в течение десяти дней с момента вынесения приговора.

Ранее Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики сообщило, что задержало двух сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в государственной измене.

Позднее один из задержанных признался в передаче данных иностранным спецслужбам.

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