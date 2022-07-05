СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах украинских спецслужб

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Следственный комитет России запросит у Росгвардии информацию о работе наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.

«Следователи СК России запросят у Росгвардии сведения, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб... Указанным фактам и действиям лиц, причастных к ведению противоправной разведывательной деятельности, следователями СК России будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в заявлении СК России.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии обнаружил доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.

В доме экс-главы управления СБУ в Херсонской области Вячеслава Савченко спецназовцами были найдены документы миссии, свидетельствующие о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Также Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики сообщило, что задержало двух сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в государственной измене.

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