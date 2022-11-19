В МИД России назвали беспрецедентным решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ
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«Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать... Лаврову в участии в заседании... СМИД ОБСЕ в городе Лодзь 1—2 декабря беспрецедентно и провокационно», — говорится в заявлении.
В МИД России напомнили, что данное решение несовместимо со статусом председателя ОБСЕ.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил об отказе в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве.