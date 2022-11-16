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Джабаров: парламентариям России отказано в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил об отказе в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве.
Джабаров: парламентариям России отказано в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве
  • РИА Новости

«Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей России и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — передаёт его слова РИА Новости.

По словам сенатора, Бартош также заявила, что допуск Москвы и Минска к осенней сессии ПА ОБСЕ «нарушил бы принцип солидарности с Украиной».

Налицо очередное «вопиющее нарушение» Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года, которая предусматривает предоставление государствам-участникам ОБСЕ беспрепятственного доступа всем членам ассамблеи к участию во всех мероприятиях ОБСЕ, подчеркнул Джабаров.

22 июня он также сообщал, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации ПА ОБСЕ для участия в очередной сессии.

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