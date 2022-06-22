Джабаров: Лондон отказал в визах членам делегации России для участия в сессии ПА ОБСЕ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации ПА ОБСЕ для участия в очередной сессии.

Он отметил, что с учётом нахождения всех членов постоянной делегации в санкционных списках российская сторона своевременно запросила руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи въездных виз.

«К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы российской делегации, с какой бы целью они не посещали страну», — сказал Джабаров. Его слова приводит РИА Новости.

Сессия ПА ОБСЕ пройдёт 2—6 июля в Бирмингеме.