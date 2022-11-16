В Госдуме осудили отказ в визах парламентариям России для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT отказ в визах российским парламентариям для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве.

По словам депутата, в данном решении нет ничего удивительного, учитывая тот факт, что сессия ПА ОБСЕ пройдёт в Польше.

«Этого следовало ожидать. Польша сегодня находится на одной из самых высоких позиций по русофобской истерии... Для них международные нормы, правила и соглашения ничего не значат. Они знают, что за ними стоит мощный и сильный хозяин в лице США и Госдепа, поэтому и делают такие заявления, которые искажают реальную действительность сегодняшнего дня», — рассказал Водолацкий.

Парламентарий также считает, что руководство ООН не должно находиться в США.

«Нужна нейтральная страна. Потому что они тоже манипулируют разрешениями и визами, в том числе для представителей различных российских ведомств, которые должны участвовать. Система договоров, соглашений и международных правил и прав, которая существовала до этого момента, является ничтожной. Любая страна может независимо от тех решений, которые принимаются или принимались раньше, независимо от уставов и документов, может считать их необязательными и выполнять всё то, что сегодня говорит хозяин Капитолийского холма», — заключил собеседник RT.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщил об отказе в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве.