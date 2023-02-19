Politico: Запад почувствовал конец существующего миропорядка после Мюнхенской конференции

Происходящее на Мюнхенской конференции по безопасности демонстрирует то, что мировая обстановка продолжит обостряться. Такое мнение выразил обозреватель Мэтью Карницниг в статье для издания Politico.

Автор статьи указал на «нервное» состояние участников конференции, которое продиктовано их предчувствием конца существующего мирового порядка.

По мнению Карницнига, особую нервозность демонстрируют власти Германии.

«Другими словами, если даже немцы осознали опасность нынешнего геополитического положения в мире, то сейчас вполне может наступить момент, когда действительно стоит начать беспокоиться», — говорится в статье.

Обозреватель добавил, что единственными довольными участниками конференции можно назвать оборонных подрядчиков, поскольку стало очевидно, что продажи оружия растут.

Ранее глава немецкой Левой партии Мартин Ширдеван выразил разочарование из-за решения не приглашать Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности.