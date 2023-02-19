Лидер Левой партии ФРГ: ошибочно не звать делегацию России на Мюнхенскую конференцию

Глава немецкой Левой партии Мартин Ширдеван выразил разочарование из-за решения не приглашать Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об этом сообщает издание Focus.

По словам немецкого политика, переговоров с Москвой по украинскому конфликту не удастся избежать.

«Две противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров при международном посредничестве», — сказал Ширдеван.

Он также отметил, что продолжение эскалации не может быть решением сложившегося кризиса.

Ранее Мартин Ширдеван заявил о необходимости «выйти из военного тупика» на Украине.

Также сообщалось, что глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что западные страны должны показать силу в отношении России.