Лидер Левой партии ФРГ: ошибочно не звать делегацию России на Мюнхенскую конференцию
Об этом сообщает издание Focus.
По словам немецкого политика, переговоров с Москвой по украинскому конфликту не удастся избежать.
«Две противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров при международном посредничестве», — сказал Ширдеван.
Он также отметил, что продолжение эскалации не может быть решением сложившегося кризиса.
Ранее Мартин Ширдеван заявил о необходимости «выйти из военного тупика» на Украине.
Также сообщалось, что глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что западные страны должны показать силу в отношении России.