Глава Минобороны ФРГ призвал Запад продемонстрировать силу в отношении России

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что западные страны должны показать силу в отношении России.

«Поскольку ни дипломатия, ни жёсткие экономические санкции не изменили курс президента России Владимира Путина, правильным ответом является демонстрация нашей силы», — приводит ТАСС его слова на Мюнхенской конференции по безопасности.

Писториус заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что Берлин будет поддерживать Киев, сколько это необходимо.

Ранее политолог Юрий Светов подчеркнул в беседе с RT, что западные страны поставками оружия подогревают конфликт на Украине.