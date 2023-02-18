Глава Минобороны ФРГ призвал Запад продемонстрировать силу в отношении России
«Поскольку ни дипломатия, ни жёсткие экономические санкции не изменили курс президента России Владимира Путина, правильным ответом является демонстрация нашей силы», — приводит ТАСС его слова на Мюнхенской конференции по безопасности.
Писториус заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что Берлин будет поддерживать Киев, сколько это необходимо.
Ранее политолог Юрий Светов подчеркнул в беседе с RT, что западные страны поставками оружия подогревают конфликт на Украине.