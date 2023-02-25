Херш: в Белом доме не собираются опровергать вину США в подрыве «Северных потоков»
«Знаете, в нынешнем Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются её опровергать», — сказал он в эксклюзивном интервью на канале RT.
Херш отметил, что США могли взорвать газопровод «в любой момент».
21 февраля американский посол в России Линн Трейси была вызвана в МИД России.
В МИД России Трейси заявили, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».