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Херш: в Белом доме не собираются опровергать вину США в подрыве «Северных потоков»

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В Белом доме сегодня не только не заинтересованы в расследовании терактов на «Северных потоках», но даже не собираются доказательно опровергать вину США, считает лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш.

«Знаете, в нынешнем Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются её опровергать», — сказал он в эксклюзивном интервью на канале RT.

Херш отметил, что США могли взорвать газопровод «в любой момент».

21 февраля американский посол в России Линн Трейси была вызвана в МИД России.

В МИД России Трейси заявили, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».

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