Херш: Европе следует бояться следующей зимы из-за подрыва «Северных потоков»
- RT
«Должен отметить, что понятия не имею, умер ли кто-нибудь от холода этой зимой вследствие подрыва газопроводов и потери канала энергопоставок. На самом деле Европе следует бояться следующей зимы. В период между подрывом трубопроводов в конце сентября и началом этой зимы, ей ещё удалось пополнить запасы топлива. А вот в отношении следующей зимы действительно есть чего опасаться», — сказал он в эксклюзивном интервью на канале RT.
Также Херш выразил уверенность в том, что население Европы относится к этой проблеме внимательнее, чем американцы.
В Германии видят основания для волнений, добавил журналист. По его словам, там «много чего происходит», идут дискуссии в бундестаге, «всё это активно обсуждается».