Херш: Европе следует бояться следующей зимы из-за подрыва «Северных потоков»

Европе в связи с подрывом «Северных потоков» следует опасаться не нынешней, а следующей зимы, считает лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш.

«Должен отметить, что понятия не имею, умер ли кто-нибудь от холода этой зимой вследствие подрыва газопроводов и потери канала энергопоставок. На самом деле Европе следует бояться следующей зимы. В период между подрывом трубопроводов в конце сентября и началом этой зимы, ей ещё удалось пополнить запасы топлива. А вот в отношении следующей зимы действительно есть чего опасаться», — сказал он в эксклюзивном интервью на канале RT.

Также Херш выразил уверенность в том, что население Европы относится к этой проблеме внимательнее, чем американцы.

В Германии видят основания для волнений, добавил журналист. По его словам, там «много чего происходит», идут дискуссии в бундестаге, «всё это активно обсуждается».