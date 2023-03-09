В Кремле заявили, что расследование ЧП на «Северных потоках» нельзя спускать на тормозах

Расследование диверсии на «Северных потоках» нельзя спускать на тормозах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему требуем, чтобы нас допустили до этого расследования. Мы считаем, что спускать на тормозах это нельзя, отвлекать внимание... на какие-то второстепенные версии и гипотезы — [этого] тоже нельзя допускать», — заявил он.

Песков подчеркнул, что Москва продолжает требовать быстрого, прозрачного расследования инцидента.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что Центральное разведывательное управление США летом прошлого года предупреждало коллег из Европы, что украинские граждане могут готовить теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти его страны не имеют отношения к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».