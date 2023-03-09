Узнать больше

В Кремле заявили, что расследование ЧП на «Северных потоках» нельзя спускать на тормозах

Короткая ссылка
Расследование диверсии на «Северных потоках» нельзя спускать на тормозах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что расследование ЧП на «Северных потоках» нельзя спускать на тормозах
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

«Мы по-прежнему требуем, чтобы нас допустили до этого расследования. Мы считаем, что спускать на тормозах это нельзя, отвлекать внимание... на какие-то второстепенные версии и гипотезы — [этого] тоже нельзя допускать», — заявил он.

Песков подчеркнул, что Москва продолжает требовать быстрого, прозрачного расследования инцидента.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что Центральное разведывательное управление США летом прошлого года предупреждало коллег из Европы, что украинские граждане могут готовить теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти его страны не имеют отношения к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить