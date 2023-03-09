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Глава МИД Украины утверждает, что Киев не причастен к диверсии на «Северных потоках»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти его страны не имеют отношения к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Глава МИД Украины утверждает, что Киев не причастен к диверсии на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

«Моё правительство не имеет к этому никакого отношения. И я думаю, что статьи без доказательств вредны, потому что они создают впечатление, что во всём виновата Украина», — сказал он в интервью итальянской газете Repubblica.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США летом прошлого года предупреждало коллег из Европы, что украинские граждане могут готовить теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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