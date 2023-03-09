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WSJ: ЦРУ летом предупреждало ЕС о подготовке Украиной теракта на «Северных потоках»

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США летом прошлого года предупреждало коллег из Европы, что украинские граждане могут готовить теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на статью, в июне-июле прошлого года ЦРУ направило Федеральной разведывательной службе ФРГ, а также другим спецслужбам Европы предупреждение, что на трубопроводы готовятся нападения.

Как пишет газета, в этом предупреждении американские спецслужбы предоставили информацию о трёх гражданах Украины, которые предприняли попытку арендовать суда в государствах, которые граничат с Балтийским морем.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что статья The New York Times о диверсиях на «Северных потоках» является неудачной попыткой дезинформации.

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