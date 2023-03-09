WSJ: ЦРУ летом предупреждало ЕС о подготовке Украиной теракта на «Северных потоках»
Об этом информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на статью, в июне-июле прошлого года ЦРУ направило Федеральной разведывательной службе ФРГ, а также другим спецслужбам Европы предупреждение, что на трубопроводы готовятся нападения.
Как пишет газета, в этом предупреждении американские спецслужбы предоставили информацию о трёх гражданах Украины, которые предприняли попытку арендовать суда в государствах, которые граничат с Балтийским морем.
7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что статья The New York Times о диверсиях на «Северных потоках» является неудачной попыткой дезинформации.