Рябков: в ЕС «читают американский политический рэп» в вопросе подрыва «Северных потоков»

Европейские союзники США в вопросе подрыва «Северных потоков» отказались от собственного суверенитета, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Так он ответил на вопрос о том, ограничится ли Россия изучением причастности Вашингтона к подрыву газопроводов в кулуарах ООН.

По словам дипломата, сейчас Москва работает над тем, чтобы выработать в международной организации мандат для независимого расследования всех обстоятельств, связанных с произошедшим.

«Мы сожалеем, что, повинуясь командам, а может быть, и инстинкту повиновения старшему, европейские союзники США, страны Евросоюза, по большому счёту, отказались от суверенитета в этом вопросе и просто читают американский политический рэп», — сказал Рябков в интервью RT Arabic.

Ранее испанский европарламентарий Ману Пинеда спросил у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, какие меры ЕС принимает в ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что теракты на газопроводах не будут расследовать в Гаагском суде.

ЧП на трёх нитках системы произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. По версии американского журналиста-расследователя, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, взрывчатку заложили водолазы ВМС США, а ВМС Норвегии впоследствии активировали её.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве видят «глухую стену нежелания» разбираться с произошедшим терактом.

В марте в западных СМИ вышла серия материалов, в которых поднимается версия, что за диверсией на газопроводах могла стоять некая «проукраинская группировка».