Отвлекающий манёвр: почему западные СМИ заговорили об украинском следе в диверсиях на «Северных потоках»

Серия публикаций в западных СМИ о взрывах на «Северных потоках» — это скоординированный вброс, направленный на отвлечение внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москву по-прежнему не допускают к участию в расследовании терактов. Ранее ряд западных СМИ выпустили материалы о том, что ответственность за диверсию может лежать на «проукраинской группировке». Эти сообщения появились после публикации американским журналистом Сеймуром Хершем результатов независимого расследования, в которых утверждается, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Вашингтон. По мнению аналитиков, версия об украинском следе выглядит неправдоподобной как минимум потому, что у Киева нет возможностей для проведения такой операции.

Последние публикации в западных СМИ о диверсиях на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание», — отметил он в комментарии РИА Новости.

Песков также выразил недоумение по поводу того, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про диверсии на газопроводах. Представитель Кремля добавил, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию. По его словам, несколько дней назад Москва получила соответствующие ноты от Копенгагена и Стокгольма.

«Это всё не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны — акционеры «потоков» и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», — заявил Песков.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в вопросе с подрывом «Северных потоков» Вашингтон и Лондон «идут... проторённой дорогой использования управляемых утечек, формируя нужную им повестку».

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Ранее несколько западных СМИ опубликовали материалы, в которых утверждалось, что к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может быть причастна Украина. Первой такую версию обнародовала газета The New York Times. Со ссылкой на анонимные источники в руководстве США издание сообщило, что взрывы осуществила некая «проукраинская группировка».

В пользу этой версии якобы свидетельствуют полученные Вашингтоном разведданные. В материале утверждается, что диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России (либо комбинацией из тех и других), а американские или британские граждане не участвовали в теракте.

Также не исключается возможность того, что операция могла быть неофициально проведена «опосредованной силой», имеющей связи с украинским правительством или его спецслужбами, пишет издание. Анонимные источники заявили NYT, что США в этой диверсии не участвовали и не давали добро на её проведение.

Вслед за The New York Times немецкая газета Die Zeit сообщила, что одна из западных спецслужб ещё осенью (то есть сразу после подрыва «Северных потоков») намекнула своим европейским партнёрам, что «за уничтожение газопроводов несёт ответственность украинский спецназ». Отмечается, что позже от спецслужб поступала информация о некой проукраинской группе, которая может быть причастна к подрывам.

По информации Die Zeit, следователям якобы удалось установить конкретное судно, которое использовали для этой секретной операции. «Речь идёт о яхте, которую арендовала фирма со штаб-квартирой в Польше, принадлежащая двум гражданам Украины. Согласно данным следствия, в секретной морской операции участвовала команда из шести человек», — отмечается в материале.

При этом авторы публикации отмечают, что в кругах мировых спецслужб «не исключается, что речь может идти об операции под чужим флагом» и улики, указывающие на причастность Украины, могли быть оставлены нарочно. Однако доказательств в пользу этого предположения у следствия нет.

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Генеральная прокуратура ФРГ в ответ на запрос ТАСС подтвердила проведение обысков на судне, которое могло быть причастно к взрывам. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что о государственной принадлежности ответственных за преступление говорить пока рано.

Наконец, 8 марта британская газета The Times сообщила, что западные спецслужбы якобы знали об украинском следе в диверсиях на газопроводах уже через неделю после взрывов, однако в НАТО не хотели предавать огласке эти данные, чтобы не осложнять отношения Киева и Берлина.

В публикации говорится, что за диверсии ответственен некий «частный спонсор», личность которого не раскрывается спецслужбами, хотя отмечается, что речь идёт о состоятельном украинце, который не связан с президентом Владимиром Зеленским.

В Киеве сообщения западных СМИ опровергли. Как заявили министр обороны Украины Алексей Резников и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, украинская сторона не имеет отношения к диверсии.

Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, назвал сообщения западных СМИ об украинском следе гипотетическими и не исключил, что речь может идти об операции под чужим флагом.

Западная диверсия

Напомним, в сентябре 2022 года были подорваны три нитки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Генеральная прокуратура РФ в связи с этим инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

В западных СМИ сразу же начали обвинять в произошедшем Россию. В РФ же отметили, что за диверсией, скорее всего, стоят Соединённые Штаты как наиболее заинтересованная в этом преступлении сторона.

Позже, в феврале 2023-го, версию Москвы о вине Вашингтона подтвердил американский журналист Сеймур Херш. Он опубликовал расследование, в котором говорится, что Соединённые Штаты заминировали «Северные потоки» в июне 2022 года под прикрытием натовских учений BALTOPS 22. В сентябре ВМС Норвегии дистанционно активировали взрывные устройства, заявил Херш.

Сеймур Херш

Legion-Media

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По мнению журналиста, на вину США указывают и ранее делавшиеся угрозы прекратить работу газопроводов в случае эскалации на Украине. С такими заявлениями в начале 2022 года выступили президент США Джо Байден и замглавы Госдепа Виктория Нуланд.

Позднее журналист в интервью RT обратил внимание на тот факт, что Байден после взрывов не сделал ни одного запроса в спецслужбы о проведении проверки, несмотря на то что в его распоряжении находится весь аппарат разведки.

Херш также заявил, что США могли пойти на диверсию из опасений, что Германия, ранее отказавшаяся от использования газопровода, может пересмотреть своё решение на фоне холодной зимы.

Власти США отвергли обвинения Херша и назвали их «ложью и полным вымыслом», а в МИД России, комментируя публикацию Херша, отметили, что для Москвы она не стала сенсацией.

21 февраля по запросу России в СБ ООН прошло заседание по данной теме. Как отметил тогда Дмитрий Песков, обсуждение в Совбезе помогло привлечь внимание к необходимости провести честное расследование, хотя Москва увидела желание Запада «сделать так, чтобы эта тема ушла в песок».

На опубликованные Хершем материалы обратили внимание и в Китае. Как заявила представитель китайского МИД Мао Нин, если информация о роли США в диверсиях подтвердится, Вашингтон нужно привлечь к ответу.

Неправдоподобная версия

По словам директора Центра военно-политических исследований Алексея Подберёзкина, версия об украинском следе в терактах на «Северных потоках» выглядит нереалистичной.

«Это совершенно неправдоподобная версия, поскольку на такую диверсию способно только сильное государство с большой спецслужбой, которая профессионально подготовлена для морских диверсий. На Украине такой спецслужбы нет, поэтому реализовать такую акцию Киев не смог бы. Тем более подрыв был произведён в зоне, которая находится под жёстким контролем как минимум трёх стран НАТО. Не стоит также забывать, что в момент диверсий в этом районе наблюдалась высокая активность западных ВМС», — заявил аналитик в беседе с RT.

Белый дом

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Сходного мнения придерживается заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«У украинских специалистов не хватает технической квалификации для такой диверсии. Кроме того, такие решения принимаются не на уровне Украины, а выше — в Лондоне или, скорее, в Вашингтоне», — указал эксперт в комментарии RT.

Аналитики также согласились с оценкой Дмитрия Пескова о том, что одновременная публикация рядом крупных западных изданий информации об украинском следе больше похожа на скоординированный вброс.

«Западу нужно как-то реагировать на публикацию Херша. Ведь ситуация выглядит следующим образом: было совершено прямое нападение на Россию, наша реакция последовала мгновенно — мы попросили возможности присоединиться к расследованию. Однако нам в этом было отказано. Никаких действий после диверсий Запад в этом вопросе больше не предпринимал, наши вопросы игнорировались. Поэтому, когда появилась статья Херша, США и ЕС не могли не отреагировать на неё», — сказал Алексей Подберёзкин.

Эксперты также отметили, что единственная страна, которая была заинтересована в уничтожении газопроводов, — это США. «Это было сделано в интересах США. Вашингтон таким образом отключил Германию от «Северных потоков», которые приносили ей экономическую выгоду. Этим была нарушена связь ФРГ с Россией», — указал Вадим Козюлин.

В свою очередь, Алексей Подберёзкин добавил, что США, помимо всего прочего, получили от произошедшего и экономическую выгоду.

«Это могли сделать только две спецслужбы: британская и американская. Подрыв газопровода привёл к тому, что Европа оказалась отрезана от дешёвого газа и была окончательно переориентирована на поставки дорогого топлива из США. Это было выгодно как Вашингтону, так отчасти и Лондону», — заключил аналитик.