Херш: президент США не запросил никаких проверок после ЧП на «Северных потоках»

Президент Соединённых Штатов не отдал ни одного распоряжения о проведении проверки после ЧП на «Северных потоках», заявил лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш.

Херш отметил, что власть президента над разведывательным сообществом в США «колоссальна».

«Он может спускать его представителям так называемые «разнарядки», может предоставить управлению главы национальной разведки (по сути, главнокомандующему всей разведки, включая военную) полный доступ ко всем источникам, в том числе данным радиоэлектронной разведки. Он может напрямую обратиться в ЦРУ, где есть специальный отдел со своим направлениям работы. Также имеется особая структура по тайным операциям. Есть три крупные разведывательные организации, которые могут получить доступ ко всему что угодно. Но президент США не отдал ни одного соответствующего распоряжения, не запросил никаких проверок», — сказал он в эксклюзивном интервью на канале RT.

Херш напомнил, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан подчёркивал, что расследованием ЧП на «Северных потоках» занимаются американские союзники.