США и Британия используют метод управляемых утечек в деле вокруг «расследования» терактов на «Северных потоках», как это уже было много раз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала публикации в западных СМИ, в которых отрицается причастность США к подрыву трубопроводов.

«Не удивлюсь, если в результате якобы «расследования» западники и их газетёнки установят, что трубопроводы «Северных потоков» уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину. А единственной уликой, указывающей на причастность англосаксов к теракту, будет признан озвученный Лиз Трасс маршрут, которым млекопитающее и воспользовалось, метнувшись от одного Черноморского побережья до другого через Балтику», — написала дипломат в Telegram.

Вашингтон и Лондон идут в этом деле «проторённой дорогой использования управляемых утечек», формируя нужную им повестку, подчеркнула Захарова.

«Но правде быть, уверена!» — заключила она.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Также британская газета The Times писала, что спецслужбы стран Запада знали об украинском следе в теракте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» уже через неделю после взрывов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.

При этом американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.