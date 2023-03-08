Times: спецслужбы Запада знали об украинском следе в теракте на «Северных потоках»

Спецслужбы стран Запада знали об украинском следе в теракте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» уже через неделю после взрывов, пишет британская газета The Times. Издание утверждает, что, «по данным расследования», к диверсии причастен некий «частный украинский спонсор», якобы не связанный с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Газета не уточняет источники, на которые ссылается, однако утверждает, что НАТО старалось не раскрывать эту информацию, чтобы «защитить Украину» и избежать обострения её отношений с Германией.

«Рано или поздно его имя обязательно будет озвучено, особенно с учётом того, что он, похоже, оставил свою необычную «визитную карточку». Отношения Украины с её союзниками останутся в лучшем состоянии, если этот человек сам выступит с признанием», — пишут журналисты, которых цитирует ТАСС.

При этом в статье отмечается, что диверсия якобы не была организована американцами или поляками. Также исключается роль России в происходящем.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Издание отметило, что любая причастность Украины к подрыву «Северных потоков» будет иметь серьёзные последствия для коалиции, поддерживающей Киев в противостоянии с Россией.

Также газета Die Zeit писала, что в Германии следствие установило судно, которое могло участвовать в подрывах трубопроводов, а следы ведут на Украину.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.

При этом американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.