Times: спецслужбы Запада знали об украинском следе в теракте на «Северных потоках»
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Газета не уточняет источники, на которые ссылается, однако утверждает, что НАТО старалось не раскрывать эту информацию, чтобы «защитить Украину» и избежать обострения её отношений с Германией.
«Рано или поздно его имя обязательно будет озвучено, особенно с учётом того, что он, похоже, оставил свою необычную «визитную карточку». Отношения Украины с её союзниками останутся в лучшем состоянии, если этот человек сам выступит с признанием», — пишут журналисты, которых цитирует ТАСС.
При этом в статье отмечается, что диверсия якобы не была организована американцами или поляками. Также исключается роль России в происходящем.
7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.
Издание отметило, что любая причастность Украины к подрыву «Северных потоков» будет иметь серьёзные последствия для коалиции, поддерживающей Киев в противостоянии с Россией.
Также газета Die Zeit писала, что в Германии следствие установило судно, которое могло участвовать в подрывах трубопроводов, а следы ведут на Украину.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.
В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.
При этом американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.