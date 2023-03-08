Узнать больше

Посольство России: утечки в СМИ США о терактах на СП только сбивают с толку

Короткая ссылка
Утечки в американских СМИ о терактах на «Северных потоках» являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе, заявил российский советник-посланник Андрей Леденёв.

По его словам, обращает на себя внимание то, что указанная публикация быстро получила «зелёный свет» в инфополе и мгновенно облетела СМИ.

Он отметил, что это примечательно на фоне попыток замолчать резонансный материал лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша на данную тему.

Дипломат заявил, что веры в беспристрастность выводов спецслужб США нет.

«Усматриваем в анонимных утечках не более чем попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении», — приводит слова Леденёва российское посольство в Вашингтоне.

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, статья в газете The New York Times о причастности проукраинской группы к диверсиям на «Северных потоках» подтверждает необходимость расследования ООН.

По его словам, голосование по резолюции о международном расследовании диверсий пройдёт в Совбезе ООН до конца марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить