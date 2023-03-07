МИД: утечки в СМИ о терактах на СП идут от нежелающих расследовать их в правовом поле

Утечки в западные СМИ о терактах на «Северных потоках» допускают те, кто не хочет вести правовое расследование.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

По её словам, утечки в информационном пространстве допускают те, кто не хочет проводить расследование в правовом поле и постоянно уводят «внимание аудитории от фактов».

Захарова подчеркнула, что Западу необходимо ответить на официальные запросы России и взять в проработку материалы журналистского расследования американского журналиста Сеймура Херша, «не подменяя их анонимными вбросами».

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, статья в газете The New York Times о причастности проукраинской группы к диверсиям на «Северных потоках» подтверждает необходимость расследования ООН.

По его словам, голосование по резолюции о международном расследовании диверсий пройдёт в Совбезе ООН до конца марта.

Издание Die Zeit сообщило, что в Германии следствие установило судно, которое могло участвовать в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Отмечается, что судно, по всей видимости, было арендовано компанией, принадлежащей украинцам.