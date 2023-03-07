Узнать больше

NYT: возможная причастность Украины к подрыву СП нарушит отношения Киева и Берлина

Короткая ссылка
Любая причастность Украины к подрыву «Северных потоков» будет иметь серьёзные последствия для коалиции, поддерживающей Киев в противостоянии с Россией, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на «новые разведданные» США.
NYT: возможная причастность Украины к подрыву СП нарушит отношения Киева и Берлина
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

Как сообщили неназванные американские официальные лица в разговоре с журналистами издания, выводы расследований теракта на трубопроводах «могут иметь серьёзные последствия» для поддержки Украины.

«Любое предположение о причастности Украины, будь то прямое или косвенное, может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности, которая проглотила высокие цены на энергоносители во имя солидарности», — пишут авторы.

Вместе с этим «новые разведданные», о которых пишут журналисты NYT, свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Непосредственный подрыв, написал журналист, в сентябре 2022 года осуществили ВМС Норвегии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить