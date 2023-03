NYT: за диверсией на «Северных потоках» может стоять «проукраинская группировка»

Согласно новым разведданным США, диверсию на газопроводах «Северный поток», возможно, осуществила некая «проукраинская группировка», пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. Между тем в статье отмечается, что анонимные источники отказались раскрыть информацию о характере этих разведданных, о силе содержащихся в них доказательств, а также о том, как эта информация была получена.

Новые разведданные, с которыми ознакомились официальные лица США, дают основание предположить, что прошлогоднюю диверсию на газопроводах «Северный поток» осуществила некая «проукраинская группировка», сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.



Эти анонимные источники, однако, отказались раскрыть информацию о характере этих разведданных, о силе содержащихся в них доказательств, а также о том, как эти данные были получены, говорится в статье.



По словам американских чиновников, на основе этих разведданных можно предположить, что исполнителями подрыва были «противники президента России Владимира Путина». Однако, как отмечается в статье, пока нет никаких указаний на состав этой группы, а также на лиц, которые руководили этой операцией или оплачивали её.



Также не исключается и возможность того, что операция могла быть неофициально проведена «опосредованной силой», имеющей связи с украинским правительством или его спецслужбами, пишет издание.



Американские официальные лица, изучившие новые разведданные, заявили, что, по их мнению, диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России, или же комбинацией из тех и других. По словам чиновников США, в инциденте не участвовали ни американские, ни британские граждане.



«Взрывчатка, скорее всего, была заложена опытными водолазами, которые, судя по всему, не работали на военные или разведывательные службы, — пишет издание со ссылкой на свои источники. — Но не исключено, что в прошлом исполнители проходили специальную государственную подготовку».



Любые данные, указывающие на причастность к этой диверсии Киева или «украинских посредников», могут вызвать негативную реакцию в Европе и затруднить для Запада сохранение единого фронта в поддержку Украины, подчёркивается в статье.



Как напоминает The New York Times, в прошлом месяце журналист-расследователь Сеймур Хёрш опубликовал на платформе Substack статью, в которой пришёл к выводу, что Соединённые Штаты осуществили эту диверсию по указанию Байдена. Среди своих аргументов Хёрш упомянул прозвучавшие перед началом украинского конфликта угрозы американского президента «покончить» с «Северным потоком — 2», а также аналогичные заявления других высокопоставленных чиновников США.



Анонимные источники заявили газете The New York Times, что Соединённые Штаты в этой диверсии не участвовали и что ни Байден, ни его высокопоставленные помощники не давали добро на миссию по подрыву газопроводов.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту новость, написала в своём Telegram-канале: «Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов».



По словам Захаровой, вместо утечек западным режимам, имеющим отношение к инциденту, необходимо ответить на официальные запросы России и взять в проработку материалы журналистского расследования Сеймура Хёрша, «не подменяя их анонимными вбросами».