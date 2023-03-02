Бывший агент ЦРУ: Путин предлагает миру лучшую модель отношений, чем США

В интервью экс-сотрудник ЦРУ Филип Джиральди предположил, что сегодняшняя русофобская политика США восходит к годам холодной войны, когда Россию выставляли «воплощением зла». Он также признался, что ему гораздо ближе многополярная модель, которую отстаивает Москва, чем тот миропорядок, который навязывает Вашингтон.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший агент ЦРУ Филип Джиральди осудил нападение американцев на «Северные потоки». В результате, по его словам, Вашингтон не только навредил Германии, но и оказался в опасной близи к открытому конфликту с Россией.

«Это бесспорный акт войны или даже терроризма, в зависимости от того, как вы хотите его определить. И он был совершён отчасти против крупного союзника, а также против крупной ядерной державы, с которой США официально не воюют», — обратил внимание он.

Джиральди также отметил, что среди работников американских спецслужб и правительства популярны антироссийские настроения. Отчасти это объясняется тем, что некоторые чиновники росли в атмосфере холодной войны и с тех пор воспринимают Россию как «воплощение зла».

«Если вы посмотрите на кабинет Байдена, то увидите, что там полно русофобов. Я имею в виду, по сути, они пытаются доказать, что Россия несёт ответственность за все эти вещи, которые происходят (на Украине. — ИноТВ), что является совершенно ошибочным», — подчеркнул эксперт.

Американские власти стремятся заменить Путина на того, кто пойдёт им на уступки. Более того, Пентагон даже не скрывает, что одна из целей США в украинском конфликте — «ослабить» российское государство, напомнил Джиральди.

Кроме того, он прокомментировал заявление своего бывшего коллеги Джека Дивайна. Тот ранее в интервью Judging Freedom настаивал на том, что украинский конфликт — геополитическое соперничество между Западом и российско-китайским альянсом, которому США не могут позволить себе проиграть и поэтому должны «давать отпор» Владимиру Путину.

Дивайн ошибается, разделяя страны только на два лагеря — победителей и проигравших, отметил Джиральди. При этом он признался, что ему гораздо ближе тот взгляд на мир, который на протяжении долгого времени отстаивает Москва.

«Путин в течение многих лет утверждает, что в мире есть много разных моделей и всем необходимо позволить иметь свою собственную модель, собственную культуру, свои собственные интересы и тому подобное. Для меня это очень разумный подход», — заявил эксперт.

«А США вместо этого стремятся к односторонней модели, регулируемой нормами международного права, в котором правила и законы создаются на ходу. Поэтому я предпочитаю модель Путина», — пояснил Джиральди.