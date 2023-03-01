«Рашн, конечно!» — севастопольцы объяснили корреспонденту NBC, чей Крым

Съёмочная группа NBC News получила редкую возможность посетить Крым. Хотя Киев надеется вернуть контроль над полуостровом, сделать это будет непросто. Особенно с учётом того, что местное население открыто поддерживает Москву, отмечает корреспондент телеканала.

Американские съёмочные группы редко получают возможность снять этот вид и оказаться так близко к ценному для российского президента Черноморскому флоту. Мы в Севастополе, в Крыму, где находится важнейшая военно-морская база, за которую обе стороны теперь могут быть готовы сражаться.

КИР СИММОНС, корреспондент NBC News: Это то, что президент Путин будет полон решимости защищать. Вот его настоящая красная линия.

Москва незаконно аннексировала Крым* девять лет назад. Украина хочет вернуть его полностью. Но выдворить Россию, поддерживаемую путинскими военными, из этого города будет непросто.

Диана с радостью показывает нам свой паспорт.

КИР СИММОНС: Это ваш российский паспорт?

ДЕВУШКА: Да.

Это может быть предвестником грядущего: в октябре прошлого года произошёл взрыв, который разрушил важный мост, соединяющий Крым с Россией. Россия обвиняет Украину в теракте. Украина так и не признала свою вину.

Мы приехали сюда на поезде через тот же самый переезд, миновав то, что ООН называет международно признанной границей Украины. Мост открыли вновь только на прошлой неделе.

КИР СИММОНС: Именно здесь произошёл взрыв на этом мосту в октябре прошлого года. Примерно в это же время утром.

Президент Украины Зеленский сказал Западу: дайте нам больше оружия, и мы вернём своё. Но в Крыму, где мы увидели новые указатели к бомбоубежищам, много пророссийски настроенных жителей, которые называют полуостров своим.

КИР СИММОНС: Крым российский или украинский?

ЖЕНЩИНА: Рашн, конечно!

«Конечно, российский», — говорит мне 73-летняя Прасковья.

Мы отправляемся в город Бахчисарай, где традиционно живёт крымско-татарский народ. По утверждению ООН, их права человека нарушаются из-за того, что они выступают против Москвы.

«Мы все молимся одному Богу, — эта мать говорит мне, — почему мы не можем поделиться хлебом?». Затем нам встречается отец, которому есть что терять.

КИР СИММОНС: Ваш сын сражается на стороне России. Сколько ему лет?

«Двадцать», — отвечает он мне, а затем добавляет: «Зеленский не вернёт Крым, потому что у нас есть наш главнокомандующий Путин».

В этом конфликте, который длится уже год, вырисовываются новые линии фронта.

Дата публикации 01 марта 2023 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).