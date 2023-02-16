Politico: в Вашингтоне не собираются подталкивать Украину к атаке на Крым

Риторика Государственного департамента и Пентагона в последние недели явно показывает, что дипломаты и военные чиновники не горят желанием подталкивать киевские власти к атаке на Крымский полуостров, пишет Politico. Госсекретарь Энтони Блинкен убеждён, что попытка взять Крым спровоцирует резкий ответ Москвы, отмечается в материале.

Недавние комментарии главы американской дипломатии Энтони Блинкена, вероятно, расстроят власти Киева: в ходе онлайн-конференции, прошедшей в среду, госсекретарь заявил, что попытка Украины вернуть Крым* — это красная линия для Владимира Путина, пересечение которой может привести к жёсткой реакции со стороны России, сообщает Politico.



Ранее, как сообщают знакомые с ситуацией лица, Блинкен отмечал, что США поддерживают стремление Украины занять Крымский полуостров, однако основное внимание администрации Байдена сосредоточено на помощи Киеву на направлении основного театра боевых действий — на востоке. Подобная риторика соответствует недавним заявлениям Пентагона: в ведомстве усомнились в способности ВСУ захватить Крым в ближайшем будущем. Более того, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли уже давно скептически относится к перспективам украинского наступления: «Я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень и очень сложно военным путём вытеснить российские силы…» — сказал он в недавнем выступлении.



В том, что касается заявлений госсекретаря, который регулярно отмечает, что любые действия зависят исключительно от желания киевских властей, дипломаты и военные чиновники дают неопределённые комментарии. «В целом посыл состоит в том, что существует большая неопределённость в отношении того, как всё пойдёт дальше; есть реальные вопросы о способности любой из сторон добиться больших успехов», — отметил один из собеседников Politico.



Ряд экспертов полагают, что Украина может попытаться изолировать полуостров, отрезав российские силы от снабжения с «большой земли», однако для этого необходимо упразднить сухопутный коридор, Керченский мост и военно-морскую базу в Севастополе. Учитывая высокую концентрацию сил ПВО в Крыму и хорошо укреплённые линии обороны, сделать это будет крайне проблематично, даже с притоком западной бронетехники и артиллерии, отмечает автор материала.



Украинские власти в течение нескольких месяцев призывали Запад предоставить им дальнобойную артиллерию, чтобы наносить удары вглубь российских позиций, однако администрация Байдена до сих пор отказывалась их предоставить. В понедельник в The Washington Post были опубликованы комментарии неназванного чиновника, полагающего, что Вашингтон физически не сможет постоянно отправлять Украине оружие. В Белом доме поспешили заявить, что это не отражает реальную политику администрации и американская поддержка будет сохраняться «столько, сколько потребуется», резюмирует Politico.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).