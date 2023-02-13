«Живётся нам спокойно» — TF1 разобрался, почему крымчане не скучают по Украине

Жители Крыма, несмотря на близость к линии фронта, не беспокоятся о возможных боевых действиях и наслаждаются стабильностью, передаёт корреспондент BFM TV Жером Гарро. По его словам, Москва не прекращает инвестировать большие средства в развитие полуострова, который активно застраивается новым жильём и объектами инфраструктуры. Всё это привлекает в Крым людей со всей России и делает возвращение этой территории под украинский контроль крайне маловероятным, заключает журналист.

Церемония повторяется каждые полчаса. Этим подросткам от 14 до 17 лет. Дань уважения обороне Севастополя во время Второй мировой войны. Традиция советских времён, обрётшая новый смысл в момент, когда конфликт подступает всё ближе. Линия фронта не дальше 200 километров от Крыма.

МУЖЧИНА: Не знаю, придут ли сюда военные действия. Мне в это не верится. Ну а если так случится, будем лавировать, да и всё.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Я не боюсь. Россия и президент Путин нас не бросят.

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА: У нас за 20 лет многое поменялось. Мы вообще далеки от политики, но хотим сказать, что живётся нам спокойно.

Здесь царит скорее стабильность, а не война. В Симферополе конфликт бросается в глаза повсюду. Для людей на улицах времена, когда полуостров контролировался Киевом, кажутся далёкими.

ЖЕРОМ ГАРРО, корреспондент BFM TV: В последние восемь лет Москва массово инвестирует в развитие Крыма, и после начала конфликта с Украиной темпы строительства не замедлились. Напротив, Россия хочет показать, что она здесь навсегда.

Мы видим одну из бесчисленных строек, финансируемых Москвой. Новый жилой квартал вырастает как из-под земли. Культурный центр, поликлиника и детский сад, способный принять 220 детей, со всеми удобствами.

ЮРИЙ ЖУКОВ, руководитель проекта: Мы заканчиваем установку систем связи, электричества, отопления, пожарной сигнализации, и через месяц всё будет готово.

В городе, вдоль дорог — кажется, что работы ведутся по всему Крыму. Эта строительная лихорадка привлекает россиян из Москвы и других городов. Сейчас мы едем в Ялту, на самый юг полуострова.

Дима приехал из Санкт-Петербурга и теперь продаёт квартиры на побережье. Он везёт нас в новейший жилой комплекс с красноречивым названием «Монако».

ДМИТРИЙ ПРОЦЕНКО, риелтор, агентство «Перспектива»: Это жилой комплекс «Монако», проходите. Здесь у нас преимущественно покупают люди с материка. 99 процентов — это Москва, Петербург, Сибирь.

Всего здесь 140 квартир — и все уже проданы. Жильё площадью 65 квадратных метров с видом на море стоит пять миллионов рублей, около 70 тысяч евро.

До присоединения Крыма к России более 60 процентов жителей полуострова составляли русские, и эта цифра, вероятно, будет расти. Дима видит, как прибывают его соотечественники. Сам он поселился здесь с женой и пятью детьми два года назад.

ДМИТРИЙ ПРОЦЕНКО: Конечно, у нас здесь есть друзья. Мы живём обособленно, в общине, то есть здесь ещё две пары. Я хотел бы передать всем, кто по ту сторону экрана сидит: приезжайте как минимум в гости. Вы поймёте, что это рай. Это место, где вы можете обеспечить вашим детям наилучшую жизнь.

Десятки тысяч россиян, так же как они, уже переехали в Крым с 2014 года, из-за чего возвращение в прошлое кажется всё менее вероятным.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2023 года.