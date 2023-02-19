Politico: в Вашингтоне понимают, что Украина не сможет захватить Крым

Глубокая обеспокоенность перспективой того, что ВСУ решат атаковать российский Крым, охватила сначала дипломатические и военные и, наконец, политические круги США, пишет Politico. Ряд видных чиновников, вероятно, отказались от идеи поддержки подобного плана, понимая неготовность киевских сил, подчёркивается в статье.

В Вашингтоне, по-видимому, господствует мнение, что попытка Киева атаковать российский Крым* будет слишком кровопролитной и бесплодной, учитывая высокий уровень защищённости полуострова. «Я думаю, что существует консенсус… люди понимают, что Украина не собирается возвращать Крым военным путём. В лучшем случае — это будет своего рода договорённость… Реальный вопрос заключается в том, можем ли мы получить гарантии безопасности для Украины», — цитирует Politico слова председателя комитета по делам вооружённых сил палаты представителей конгресса США демократа Адама Смита. Он поделился мнением с журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментарии Смита отражают крепнущее в политических и военных кругах США понимание необходимости заключения некоего мирного соглашения, чтобы положить конец затянувшемуся конфликту, считает автор материала. Этой риторике соответствуют и заявления заместителя госсекретаря Виктории Нуланд: «Украина не будет в безопасности, если Крым не будет как минимум демилитаризован», — сказала она, косвенно указав на отказ от претензий на российские территории. Сам глава американской дипломатии Энтони Блинкен ранее высказывал опасения, что попытка захвата полуострова может привести к жёсткой реакции со стороны Москвы. Более того, по мнению чиновников Пентагона, ВСУ физически не в состоянии отбить Крым у российских войск, о чём было доложено конгрессу в прошлом месяце.

В прошлом году российские вооружённые силы переместили штабы и склады боеприпасов, расположенные в Крыму, за пределы досягаемости американских ракет и дальнобойной артиллерии, что, как считают на Западе, свидетельствует об обеспокоенности возможной атакой со стороны Украины. «Я думаю, что русские действительно ожидают нападения на Крым», — заявил один из представителей НАТО в Мюнхене, подчёркивая ряд сложностей, связанных с обороной полуострова.