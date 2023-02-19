Politico: в Вашингтоне понимают, что Украина не сможет захватить Крым
В Вашингтоне, по-видимому, господствует мнение, что попытка Киева атаковать российский Крым* будет слишком кровопролитной и бесплодной, учитывая высокий уровень защищённости полуострова. «Я думаю, что существует консенсус… люди понимают, что Украина не собирается возвращать Крым военным путём. В лучшем случае — это будет своего рода договорённость… Реальный вопрос заключается в том, можем ли мы получить гарантии безопасности для Украины», — цитирует Politico слова председателя комитета по делам вооружённых сил палаты представителей конгресса США демократа Адама Смита. Он поделился мнением с журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
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