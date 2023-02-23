France 2: отношения России и США достигли точки невозврата

Выступления Владимира Путина и Джо Байдена на этой неделе продемонстрировали, что Россия и США вступили в эпоху прямого противостояния, а их отношения достигли точки невозврата, констатирует France 2. Как отмечает телеканал, в конфликте на Украине сейчас решается, где будет проложена граница между двумя блоками. Тем не менее, говорить о возвращении холодной войны некорректно, поскольку мир за последние 30 лет сильно изменился, уверены журналисты.

ДЖОАННА ГИЛИА, ведущая France 2: В международной политике также существует напряжённость. Никаких улучшений в отношениях США и России. Напротив. Вчера всё ещё находящийся с визитом в Польше Джо Байден заверил, что Россия никогда не победит на Украине. Ему ответил Владимир Путин, который обрушился с критикой на приходящую в упадок Европу.

ЖАН-БАТИСТ МАРТО, ведущий France 2: Мне сообщают, что у нас в прямом эфире наш постоянный московский корреспондент Люк Лакруа. Добрый день, Люк! Справедливо ли это появившееся у нас чувство, о котором мы говорили вчера, что отношения между двумя лидерами достигли точки невозврата?

ЛЮК ЛАКРУА, корреспондент France Télévisions в Москве: Да, вчера мы стали свидетелями кристаллизации прямого противостояния между тем, что Джо Байден назвал как «свободный мир», и тем, что Владимир Путин определил как «русский мир». Владимир Путин уже долгое время разрабатывает теорию об этом противостоянии на всех уровнях: в идеологическом плане он осуждает загнивающий Запад, говорит об угрозе существованию России и определяет свою зону влияния, заявляя, что не хочет видеть НАТО у своих ворот. На Украине, помимо будущего этой страны, сегодня на карту поставлена граница между этими двумя мирами, отношения между этими двумя блоками.

Владимиру Путину это противоборство позволяет поставить себя на один уровень с США на международной арене. Однако нельзя говорить о возвращении холодной войны, поскольку за тридцать лет мир существенно изменился. Сейчас в нём гораздо больше взаимных связей. И появилась новая держава — Китай.

Дата выхода в эфир: 22 февраля 2023 года.