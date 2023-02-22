Такер Карлсон: «настоящее безумие» — своим безрассудством администрация Байдена объединила Россию и Китай в альянс против США

Администрация Байдена посредством безрассудства и саморазрушительного поведения объединила Китай и Россию в альянс против США, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. При этом, как он отметил, этот альянс могущественнее Соединённых Штатов.

Администрация Байдена за два года реализовала кошмарный сценарий, которого, работая допоздна, пытались избежать поколения американских государственных деятелей, дипломатов и других людей, неравнодушных к Соединённым Штатам.



Администрация Байдена посредством безрассудства и саморазрушительного поведения объединила Китай и Россию в альянс против США. И этот альянс более могуществен, чем Соединённые Штаты. Настоящее безумие.



Байден сейчас рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против России, ведь они так прекрасно работают — очередная совершенно контрпродуктивная политика, которая ничего не делает для наших интересов.



Сегодня в Польше Байден ясно дал понять, что он не заинтересован в окончании конфликта. Смотрим.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Страстная тяга Путина к территориям и власти потерпит провал. А любовь украинского народа к их стране восторжествует. Диктатор, стремящийся к восстановлению империи, никогда не сможет ослабить любовь этого народа к свободе. Жестокость никогда не подавит волю свободных людей. И Россия никогда не победит Украину. Никогда.



Всё это так глупо и нечестно, что жалеешь людей по всему миру, которые настолько ограничены в плане новостей, что могут принять и поверить во всё только что сказанное Джо Байденом.



В России прекрасно понимают, что цель администрации Байдена не в том, чтобы выдворить Россию с Украины — что могло бы быть хорошей целью, а чтобы свергнуть российское правительство. Для них это экзистенциальный вопрос. И они решили приостановить участие в последнем соглашении по ядерным вооружениям с Соединёнными Штатами. Смотрим.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Наши отношения, что очень важно, деградировали, и это целиком «заслуга» Соединённых Штатов.



Они всё-таки неглупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.



Всё это происходит в замедленном темпе и одновременно очень быстро и может отразиться на всём мире. И это не преувеличение. Это может отразиться на вашей семье.



Дата выхода в эфир 21 февраля 2023 года.