Такер Карлсон: «настоящее безумие» — своим безрассудством администрация Байдена объединила Россию и Китай в альянс против США

Администрация Байдена посредством безрассудства и саморазрушительного поведения объединила Китай и Россию в альянс против США, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. При этом, как он отметил, этот альянс могущественнее Соединённых Штатов.
Администрация Байдена за два года реализовала кошмарный сценарий, которого, работая допоздна, пытались избежать поколения американских государственных деятелей, дипломатов и других людей, неравнодушных к Соединённым Штатам.
Администрация Байдена посредством безрассудства и саморазрушительного поведения объединила Китай и Россию в альянс против США. И этот альянс более могуществен, чем Соединённые Штаты. Настоящее безумие.
Байден сейчас рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против России, ведь они так прекрасно работают — очередная совершенно контрпродуктивная политика, которая ничего не делает для наших интересов.
Сегодня в Польше Байден ясно дал понять, что он не заинтересован в окончании конфликта. Смотрим.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Страстная тяга Путина к территориям и власти потерпит провал. А любовь украинского народа к их стране восторжествует. Диктатор, стремящийся к восстановлению империи, никогда не сможет ослабить любовь этого народа к свободе. Жестокость никогда не подавит волю свободных людей. И Россия никогда не победит Украину. Никогда.
Всё это так глупо и нечестно, что жалеешь людей по всему миру, которые настолько ограничены в плане новостей, что могут принять и поверить во всё только что сказанное Джо Байденом.
В России прекрасно понимают, что цель администрации Байдена не в том, чтобы выдворить Россию с Украины — что могло бы быть хорошей целью, а чтобы свергнуть российское правительство. Для них это экзистенциальный вопрос. И они решили приостановить участие в последнем соглашении по ядерным вооружениям с Соединёнными Штатами. Смотрим.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Наши отношения, что очень важно, деградировали, и это целиком «заслуга» Соединённых Штатов.
Они всё-таки неглупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Всё это происходит в замедленном темпе и одновременно очень быстро и может отразиться на всём мире. И это не преувеличение. Это может отразиться на вашей семье.
КНР продолжает придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая член политбюро Ван И.
В Госдепартаменте Соединённых Штатов заявили о готовности выделить до $650 тыс. на программу, направленную на «усиление независимых СМИ» и «борьбу с дезинформацией» в частично признанном Косове. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Международная федерация журналистов (МФЖ) приостановила членство России.
Китай вместе с Россией готов содействовать поддержанию мира и развитию во всём мире, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член политбюро Ван И.
Лингвистическая экспертиза нормативных актов по закону «О государственном языке Российской Федерации» будет проводиться только при их замене или внесении новых документов, заявил статс-секретарь — замминистра просвещения России Андрей Корнеев.
Гастроли Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна состоятся в Санкт-Петербурге 23 и 24 февраля. Артисты выступят на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом».
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Премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер призвал канцлера Германии Олафа Шольца остановить главу МИД Германии Анналену Бербок, которая своими заявлениями наносит ущерб Берлину.