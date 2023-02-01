NYT: Госдеп США обвинил Россию в несоблюдении ДСНВ-III

Государственный департамент США заявил, что Россия не соблюдает условия Договора о стратегических наступательных вооружениях — единственного, который всё ещё действует между Россией и США в области ядерных вооружений, пишет The New York Times. Речь идёт об отказе России допускать американских инспекторов на свои объекты и о нежелании созывать заседание двусторонней комиссии.

Государственный департамент США сообщил конгрессу, что Россия не соблюдает Договор СНВ-III, что ставит его под угрозу. Это единственный оставшийся в силе договор о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США. По словам американских чиновников, Россия отказалась допустить американских инспекторов на свои ядерные объекты, что она должна делать по договору.

«Отказ России содействовать инспекционной деятельности не позволяет Соединённым Штатам осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Также там упрекают Россию в том, что она не созвала заседание двусторонней консультативной комиссии в соответствии с установленными договором сроками. Госдеп призвал Россию вернуться к соблюдению договора: допустить инспекторов на свою территорию и согласиться провести заседание комиссии, на котором они могли бы обсудить вопросы, связанные с договором и контролем над ядерными вооружениями.

Впрочем, Россия ещё в августе объявила, что приостанавливает доступ американских инспекторов к своему ядерному арсеналу. А в ноябре она отменила дипломатическую встречу двусторонней комиссии в Каире, в ходе которой официальные лица планировали рассмотреть соблюдение договора. Последнее заседание этой комиссии состоялось в октябре 2021 года. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва откладывает встречу, потому что Соединённые Штаты «не хотят принимать во внимание приоритеты России — они хотят обсудить только возобновление инспекций».

Договор был подписан в 2010 году, и он гарантирует, что две страны ограничат свои стратегические ядерные арсеналы до 1500 боеголовок каждая. Основной механизм договора основан на взаимных инспекциях.

Изначально инспекции были приостановлены с началом пандемии. А затем Россия заявила, что санкции США затруднили для её инспекторов поездки в Соединённые Штаты. Кроме того, после начала российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден приостановил обсуждения новых договоров о контроле над вооружениями.

Эксперт по нераспространению ядерного оружия Джеффри Льюис отмечает, что нынешнее ухудшение отношений не сулит ничего хорошего для перспектив продления договора в 2026 году. «Сейчас всё выглядит очень мрачно», — сказал он, хотя, по его оценке, договор во многом соответствует интересам обеих сторон, а ядерная гонка никому не нужна.

«Соединённые Штаты продолжают рассматривать контроль над ядерными вооружениями как незаменимое средство укрепления безопасности США, союзников и мира в целом, — приводит The New York Times заявление Госдепартамента. — Это тем более важно в напряжённые времена, когда важнее всего рамки и ясность».



*Комментарий ИноТВ: Вашингтон сам подорвал принципы Договора о стратегических наступательных вооружениях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.