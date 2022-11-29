Welt: Россия перенесла переговоры по СНВ из-за планов США поставить Украине дальнобойное оружие

Россия внезапно отказалась участвовать в переговорах с США о ядерном разоружении, которые должны были пройти в Каире, сообщает Welt. Это решение в Кремле не объяснили, но корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер считает, что причиной могли послужить планы американцев по поставке Украине ракет и боеголовок с бóльшим радиусом поражения. Не исключено, что это вызывало огромное раздражение у русских, предполагает он.

Кристоф, давайте ещё быстро взглянем на политическую ситуацию. Сегодня должны были начаться переговоры о разоружении между США и Россией. Но Кремль в нетипичной для себя манере внезапно отказался в них участвовать. С чем это может быть связано?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Речь идёт о переговорах между США и Россией о разоружении в ядерной сфере. Они должны были пройти в Каире. Обсуждение касается наступательного ядерного оружия. По существу, между США и Россией остался всего один действующий договор, СНВ-III, который ограничивает количество развёрнутых боеголовок до 1550 единиц, а также число систем-носителей, то есть ракет и бомбардировщиков — до 700 единиц.

В феврале 2026 года срок действия договора заканчивается. И сейчас обе стороны хотели обсудить его замену, но русские сказали, что переговоры нужно перенести. Причин они не назвали. Но, я думаю, что Москва рассержена из-за того, что США подумывают о поставках украинцам ракет или боеголовок с большей дальностью стрельбы. Пока что американцы поставляли вооружение только с фиксированным радиусом поражения — 80 километров. Теперь же речь идёт о возможной поставке боеголовок с дальностью стрельбы 150 километров.

Не исключено, что это вызвало у русских огромное раздражение, из-за чего они сказали: «Так, раз вы и дальше оказываете Украине поддержку, которая создаёт для нас большие проблемы, ведь теперь, в частности, наши склады с оружием в тылу могут стать целью атаки, то и мы проявим упрямство и перенесём эти переговоры о разоружении».

С нами на связи из холодной Москвы был Кристоф Ваннер. Спасибо вам большое. Бегите скорее в тепло и успейте выпить чашку горячего чая до следующего прямого включения.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2022 года.