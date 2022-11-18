France 24: КНДР испытала ракету, способную достичь США

Сегодня утром Пхеньян провёл испытание межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает France 24 со ссылкой на южнокорейских военных. По их информации, при пуске по обычной траектории эта МБР могла бы достичь материковой части США.

ЙЕНА ЛИ, корреспондент France 24: Южнокорейские военные заявили, что засекли запуск (ракеты. — ИноТВ) примерно в 10:15 по местному времени. Она пролетела тысячу километров и приземлилась в 210 километрах к западу от японского Хоккайдо. При этом она достигла высоты в 6 тысяч километров. Это означает, что, двигаясь по менее вертикальной траектории, она могла бы достичь территории США.

Это уже восьмой пуск МБР — межконтинентальной баллистической ракеты — за этот год. Разумеется, эти межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь любой точки на территории США. Но это не единственное, что нас должно беспокоить. Северная Корея также пытается оснастить ракеты ближнего действия тактическим ядерным зарядом, что стало бы для неё техническим прорывом.

Пхеньян обновляет и улучшает свой ядерный арсенал, как никогда прежде. Мы видели беспрецедентное количество ракетных испытаний в 2022 году, что заставило многих аналитиков предположить, что вскоре могут состояться новые ядерные испытания.

Пятничные испытания состоялись после того, как МИД Северной Кореи предостерёг США от расширения военного присутствия в регионе, и на фоне личной встречи американских союзников здесь, на саммите АТЭС в Бангкоке.

И вы, Йена, находитесь в Бангкоке. Как на случившееся отреагировали лидеры АТЭС?

ЙЕНА ЛИ: Вице-президент США Камала Харрис созвала лидеров Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии и Новой Зеландии, чтобы обсудить этот запуск северокорейской ракеты. Камала Харрис призвала КНДР прекратить эти «незаконные и дестабилизирующие действия».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что эти повторяющиеся пуски больше нельзя терпеть. За последние два с половиной месяца уже две ракеты приземлялись вблизи японской территории, и последняя стала уже третьей.

Из Сеула также пришло сообщение. Южнокорейский президент, который не присутствует на саммите лично, заявил, что необходимы более строгие меры сдерживания в отношении его северного соседа. Он призвал к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности с Соединёнными Штатами и Японией.

Разумеется, в этом году напряжённость в регионе возросла. Новый воинственный президент Южной Кореи возобновил крупномасштабные военные учения с США. Например, мы видели, как американский атомный авианосец принимал участие в местных манёврах.

И Пхеньян считает эти учения невероятно провокационными. Но их участники настаивают, что имеют полное право проводить эти оборонительные манёвры.

Хорошо, Йена. Спасибо.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2022 года.