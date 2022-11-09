Bloomberg: КНДР участила военные провокации, пока США отвлечены на украинский кризис
КНДР запустила ещё одну баллистическую ракету малой дальности в минувшую среду, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные южнокорейских военных. Издание напоминает, что на прошлой неделе КНДР запустила рекордное количество ракет за один день.
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