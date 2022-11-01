Bloomberg: Пхеньян пригрозил дать «мощный ответ» на совместные учения США и Южной Кореи

КНДР призвала США прекратить совместные с Южной Кореей военные манёвры, пишет Bloomberg. В противном случае Пхеньян пригрозил Вашингтону «мощным ответом»: издание отмечает, что это может быть созданием предлога для первого за последние пять лет испытания северокорейского ядерного оружия.

КНДР пригрозила «мощным ответом» в случае, если США не остановят учения, проводимые совместно с рядом союзников, включая Южную Корею, пишет Bloomberg. «Если США продолжат опасные военные провокации, КНДР примет во внимание более мощные меры реагирования», — приводит издание отрывок из официального заявления МИД КНДР. По мнению Bloomberg, такие предупреждения могут быть созданием почвы для первого за пять лет испытания ядерного оружия.

Издание напоминает, что на этой неделе США и Южная Корея начали проведение совместных военно-воздушных учений, которые продлятся до пятницы. В них примет участие 240 самолётов: до этого проводился ряд сухопутных и морских учений, которые сопровождались жалобами и провокациями со стороны Пхеньяна.

С конца сентября, когда в регион для участия в учениях прибыл авианосец ВМС США «Рональд Рейган», Северная Корея осуществила самый массовый за время правления Ким Чен Ына пуск ракет. США, Япония и Южная Корея предостерегают, что Пхеньян может продолжать повышать ставки и провести первое за последние пять лет ядерное испытание. Вашингтон, Токио и Сеул пообещали жёсткое наказание в том случае, если КНДР осуществит подобный шаг.

Как пишет Bloomberg, Ким Чен Ын может использовать тест для ускорения разработки небольших ядерных боеголовок, с помощью которых можно наносить удары по Японии и Южной Корее. Как отмечает издание, Пхеньян находит время для провокаций, пока администрация Джо Байдена отвлекается на украинский кризис. Ким Чен Ын проигнорировал призывы Байдена о возвращении к переговорам по ядерному разоружению, которые находятся в тупике уже три года.