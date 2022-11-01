Bloomberg: Пхеньян пригрозил дать «мощный ответ» на совместные учения США и Южной Кореи
КНДР пригрозила «мощным ответом» в случае, если США не остановят учения, проводимые совместно с рядом союзников, включая Южную Корею, пишет Bloomberg. «Если США продолжат опасные военные провокации, КНДР примет во внимание более мощные меры реагирования», — приводит издание отрывок из официального заявления МИД КНДР. По мнению Bloomberg, такие предупреждения могут быть созданием почвы для первого за пять лет испытания ядерного оружия.
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