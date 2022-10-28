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Das Erste: все затаили дыхание — МАГАТЭ зафиксировало признаки подготовки Северной Кореи к новому ядерному испытанию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Северная Корея вновь запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщает Das Erste со ссылкой на южнокорейских военных. По данным МАГАТЭ, всё больше признаков указывают на то, что Пхеньян готовится провести первое с 2017 года ядерное испытание. Как заявил глава агентства Рафаэль Гросси, это стало бы ещё одним подтверждением того, что ядерная программа Северной Кореи «продвигается полным ходом» и страна продолжает совершенствовать свой арсенал.
Das Erste: все затаили дыхание — МАГАТЭ зафиксировало признаки подготовки Северной Кореи к новому ядерному испытанию
AP

В пятницу утром Северная Корея вновь запустила две ракеты, которые потенциально могут быть оснащены ядерными боезарядами. Об этом заявил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. После пуска ракеты малой дальности полетели в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, речь идёт о баллистических ракетах. Никаких дополнительных деталей пока не сообщалось, передаёт Das Erste.

Резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистических ракет. В зависимости от конструкции такие ракеты способны нести ядерные боеголовки.
 
С конца сентября Северная Корея провела целую серию ракетных испытаний. Как заявили в руководстве самой КНДР, в ходе учений военные имитируют нанесение удара по Южной Корее тактическим ядерным оружием: обстрел объектов военного командования, нанесение ударов по важным портам и нейтрализацию аэропортов на юге страны.
 
По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), всё больше признаков указывают на то, что Северная Корея готовится провести первое с 2017 года ядерное испытание. «Мы надеемся, что этого не произойдёт, но, к сожалению, поступающие сигналы указывают на противоположное. Мы видим приготовления», — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
 
По этой причине, по словам Гросси, все «затаили дыхание». Ядерное испытание стало бы ещё одним подтверждением того, что программа «продвигается полным ходом невероятно тревожными темпами» и что Пхеньян продолжает совершенствовать свой арсенал, сообщает Das Erste.
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Das Erste Германия Европа
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