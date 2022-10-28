Das Erste: все затаили дыхание — МАГАТЭ зафиксировало признаки подготовки Северной Кореи к новому ядерному испытанию

Северная Корея вновь запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщает Das Erste со ссылкой на южнокорейских военных. По данным МАГАТЭ, всё больше признаков указывают на то, что Пхеньян готовится провести первое с 2017 года ядерное испытание. Как заявил глава агентства Рафаэль Гросси, это стало бы ещё одним подтверждением того, что ядерная программа Северной Кореи «продвигается полным ходом» и страна продолжает совершенствовать свой арсенал.
В пятницу утром Северная Корея вновь запустила две ракеты, которые потенциально могут быть оснащены ядерными боезарядами. Об этом заявил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. После пуска ракеты малой дальности полетели в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, речь идёт о баллистических ракетах. Никаких дополнительных деталей пока не сообщалось, передаёт Das Erste.
Резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистических ракет. В зависимости от конструкции такие ракеты способны нести ядерные боеголовки.
С конца сентября Северная Корея провела целую серию ракетных испытаний. Как заявили в руководстве самой КНДР, в ходе учений военные имитируют нанесение удара по Южной Корее тактическим ядерным оружием: обстрел объектов военного командования, нанесение ударов по важным портам и нейтрализацию аэропортов на юге страны.
По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), всё больше признаков указывают на то, что Северная Корея готовится провести первое с 2017 года ядерное испытание. «Мы надеемся, что этого не произойдёт, но, к сожалению, поступающие сигналы указывают на противоположное. Мы видим приготовления», — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По этой причине, по словам Гросси, все «затаили дыхание». Ядерное испытание стало бы ещё одним подтверждением того, что программа «продвигается полным ходом невероятно тревожными темпами» и что Пхеньян продолжает совершенствовать свой арсенал, сообщает Das Erste.
В четверг, 27 октября, стартовала региональная серия презентаций сборника RT «Поэzия русского лета» и поэтических мероприятий ZOV. Республика Чувашия стала первым регионом, который принял эстафету этих мероприятий.
Если киевский режим будет покупать электроэнергию в Словакии, это приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, однако не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Президент Ассоциации медицинских генетиков, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, директор ФГБНУ «МГНЦ им. академика Н.П. Бочкова» Сергей Куцев заявил, что поставки препаратов для пациентов с редкими заболеваниями продолжаются.
В Москве создадут около 7 тыс. рабочих мест благодаря строительству и реконструкции шести электродепо для обслуживания поездов метро, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Сокращение потребления, высокие цены на энергию, а также неопределённость дальнейшего экономического развития страны вынуждают немецкие предприятия к пересмотру своей кадровой политики и сокращениям, сообщает Handelsblatt.