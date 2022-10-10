Das Erste: имитация ядерного удара по Южной Корее — в КНДР объяснили цель ракетных испытаний

В ходе недавней серии ракетных пусков военные КНДР имитировали нанесение удара по Южной Корее тактическим ядерным оружием, сообщает Das Erste со ссылкой на сообщение северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). В результате испытаний были «всецело продемонстрированы эффективность и практическая боеспособность» северокорейских ядерных сил. Утверждается, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на учениях и раздавал указания военнослужащим.

По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), в ходе недавней серии ракетных пусков военные КНДР имитировали нанесение удара по Южной Корее тактическим ядерным оружием. «Были всецело продемонстрированы эффективность и практическая боеспособность наших ядерных сил. Они полностью готовы поражать и уничтожать цели в любое время из любого места», — сообщило в понедельник ЦТАК, передаёт Das Erste.

Как отмечает ЦТАК, учения состоялись с целью проверки «средств сдерживания» и потенциала «ядерной контратаки» Вооружённых сил КНДР. Это было «серьёзным предупреждением противнику». В ходе испытаний северокорейские военнослужащие смоделировали обстрел объектов военного командования, нанесение ударов по важным портам и нейтрализацию аэропортов на юге страны.

В ходе учений северокорейский лидер Ким Чен Ын лично давал указания военнослужащим. Испытания являются «неизбежным ответом» на мобилизацию военно-морских сил США и Южной Кореи, говорится в сообщении ЦТАК. «Несмотря на то что враг до сих пор говорит о диалоге и переговорах, нам не о чем говорить и у нас нет такой необходимости», — заявил Ким Чен Ын.

В воскресенье утром Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет. Это ракетное испытание стало седьмым с 25 сентября.

Как сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Республики Корея, ракеты были выпущены из района города Мунчхон в сторону Японского моря. Одна из них пролетела примерно 350 км на высоте до 100 км. Никаких дополнительных подробностей изначально не сообщалось.

Последний ракетный пуск был произведён всего через несколько часов после завершения совместных военно-морских учений Южной Кореи и США. В учениях также был задействован американский атомный авианосец USS Ronald Reagan.

Южная Корея и США опасаются, что Пхеньян готовит испытание ядерного оружия. Это будет первое подобное испытание с 2017 года. Эксперты также считают увеличение числа ракетных пусков возможным признаком предстоящего ядерного испытания, пишет Das Erste.