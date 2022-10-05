Sky News: США направили авианосец к восточному побережью Корейского полуострова

США перебросят авианосец к восточному побережью Южной Кореи в ответ на проведённое Северной Кореей испытание баллистической ракеты. Несмотря на то что в Пентагоне не разглашают, какой именно корабль будет отправлен, Sky News отмечает, что это может быть атомный авианосец класса «Нимиц» USS Ronald Reagan, который уже находится в этом районе.

США перебросят авианосец к восточному побережью Южной Кореи после проведённого Пхеньяном во вторник испытания баллистической ракеты, сообщает Sky News.

Хотя в Пентагоне отказались подтвердить, какой именно корабль будет отправлен, по данным телеканала, в этом районе находится атомный авианосец класса «Нимиц» USS Ronald Reagan, который на прошлой неделе принимал участие в военных учениях с южнокорейским флотом. Флагман пятой авианосной ударной группы Ronald Reagan вооружён авиагруппой из 90 самолётов и вертолётов.

В ответ на северокорейский пуск США и Южная Корея также провели учения в Жёлтом море. В рамках учений, помимо стрельбы и бомбардировок, американские и южнокорейские военные провели запуски ракет. Одна из ракет, южнокорейская Hyunmoo-2, вышла из строя вскоре после запуска и упала на полигоне. В ходе инцидента пострадавших нет.

Южнокорейские военные заявили, что ракета несла боеголовку, но она не взорвалась, и принесли извинения за то, что заставили жителей республики беспокоиться в связи с пуском. В связи с этим власти страны предупредили о возможности падения обломков ракеты.

По данным экспертов и сотрудников служб безопасности, Пхеньян мог запустить вариант баллистической ракеты Hwasong-12, которую Северная Корея представила в 2017 году. Считается, что ракета способна поразить военные базы США на Гуаме.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумиоо Кисида «самым решительным образом» осудили испытание. Европейский союз назвал его «безрассудным и намеренно провокационным действием», а Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил запуск, подчеркнув, что он нарушает резолюцию Совета Безопасности.

По просьбе США Совет Безопасности ООН соберётся для обсуждения пуска, проведённого Северной Кореей, несмотря на то, что Китай и Россия выступили против открытого заседания, пишет Sky News.