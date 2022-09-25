Das Erste: серия не заканчивается — Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР осуществила пуск очередной баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает Das Erste со ссылкой на Генштаб Южной Кореи. По данным японских СМИ, объект упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Запуск ракеты произошёл через день после того, как в южнокорейский порт Пусан прибыл американский авианосец USS Ronald Reagan для участия в совместных военно-морских учениях двух стран.

Северная Корея осуществила запуск очередной баллистической ракеты. Генштаб Южной Кореи сообщил, что ракета малой дальности была выпущена в сторону Японского моря. Прочие детали изначально не разглашались. Кроме того, по-прежнему не ясно, что именно это была за ракета, пишет Das Erste.

Береговая охрана Японии также подтвердила запуск предположительно баллистической ракеты, сославшись на информацию министерства обороны. Японские государственные СМИ сообщили, что объект упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Запуск ракеты произошёл через день после того, как в южнокорейский порт Пусан прибыл американский авианосец USS Ronald Reagan для участия в совместных военно-морских учениях двух стран у Корейского полуострова. Учения призваны продемонстрировать «готовность сдерживать ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи».

Резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистических ракет любой дальности, способных нести ядерные боеголовки. Однако в июне Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум с четырёх разных полигонов в сторону Японского моря. По имеющимся данным, Пхеньян также может готовиться к испытанию баллистической ракеты с атомной подводной лодки. Кроме того, Южная Корея и США опасаются, что Северная Корея готовит первое с 2017 года испытание ядерного оружия.

Напряжённость в регионе возросла после серии испытаний, проведённых Северной Кореей в этом году. Недавно Верховное народное собрание КНДР приняло закон о ядерном оружии, который среди прочего предусматривает его превентивное применение для уничтожения враждебных сил в случае угрозы нападения на руководство страны, сообщает Das Erste.