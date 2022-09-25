Das Erste: серия не заканчивается — Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

15:35
В КЧР мобилизованные получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей
Власти Карачаево-Черкесии решили произвести единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации.
15:33
Саитов поддержал Минеева, который в скором времени отправится в военкомат
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов выразил поддержку бойцу ММА, который заявил, что в ближайшее время отправится в военкомат по повестке.
15:32
Трусова снялась с контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию
Серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова снялась с контрольных прокатов сборной России.
15:26
В Бердянске рассказали о срабатывании взрывного устройства в парке
В Бердянске в райне парка сработало взрывное устройство, спрятанное в урне, пострадавших нет, сообщает администрация города.
15:26
Чемпион AMC Fight Nights Минеев заявил, что не собирается бегать от военкомата
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата.
15:25
Тарпищев считает, что Самсонова может претендовать на место в мировой десятке рейтинга WTA
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что россиянка Людмила Самсонова сможет попасть в десятку лучших теннисисток мира.
15:18
Камил Гаджиев — о форме Емельяненко: ему нужно было ещё два месяца подготовки
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о поражении Александра Емельяненко в боксёрском поединке с Вячеславом Дациком.
15:14
О'Мэлли: удивлюсь, если пропущу хоть один удар от Яна
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли поделился эмоциями от предстоящего поединка с бывшим чемпионом в легчайшем весе россиянином Петром Яном.
15:13
При обстреле Алчевска со стороны ВСУ повреждены центр матери и ребёнка и четыре дома
В результате обстрела города Алчевска в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск с применением РСЗО HIMARS повреждены центр матери и ребёнка и четыре многоквартирных дома.
15:04
Василевский считает, что Емельяненко уже никогда не восстанет, чтобы драться с Дациком
Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика.
15:03
Желудков назвал Мостового лучшим игроком «Зенита» на данный момент
Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков заявил, что считает полузащитника Андрея Мостового лучшим игроком санкт-петербургской команды на данный момент.
15:00
Мэр Киева Кличко заявил об ошибках украинских властей в начале спецоперации России
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти Украины совершили множество ошибок в начале российской спецоперации.
14:57
Германская RWE сообщила, что договорилась с ADNOC о поставках природного газа из ОАЭ
Германская энергетическая компания RWE заявила, что договорилась с нефтегазовой компанией Абу-Даби ADNOC о поставках СПГ в ФРГ.
14:49
Наумов считает, что Баринов перерос уровень «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» оценил шансы полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова перейти в европейский чемпионат.
14:46
Mundo Deportivo: «Барселона» поставит Месси условия, если он захочет вернуться в клуб
В «Барселоне» хотят подписать аргентинского нападающего Лионеля Месси после того, как истечёт его контракт с «Пари Сен-Жермен».
14:46
Украинские военные обстреляли село Травневое в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли село Травневое в Луганской Народной Республике из реактивных систем залпового огня HIMARS.
14:37
В Бердянске произошёл второй за сегодняшний день взрыв
В Бердянске произошёл второй за сегодняшний день взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
14:36
В болгарском «Ботеве» сообщили, что игрок «Амкала» Прокопьев пройдёт просмотр в клубе
Медиадиректор болгарского «Ботева» Сергей Расулов рассказал, что клуб взял на просмотр хавбека медийного клуба «Амкал» Михаила Прокопьева.
14:25
Лебедев считает бесполезным реванш между Емельяненко и Дациком
Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказался о победе Вячеслава Дацика над Александром Емельяненко в боксёрском поединке.
14:23
Фьюри заявил, что Усик отказался от боя с ним
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил на слова менеджера Александра Усика о том, что он боится украинского бойца.
14:22
ВС России предотвратили попытки ВСУ нанести удары по ЗАЭС восьмью дронами-камикадзе
Вооружённые силы России предотвратили попытки ВСУ нанести удары по Запорожской АЭС восьмью дронами-камикадзе.
14:22
ВКС России сбили два МиГ-29 ВСУ с ракетами HARM
Российские ВКС сбили два украинских истребителя МиГ-29, оснащённых американскими противорадиолокационными ракетами HARM.
14:14
Москалькова призвала оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсменов в субъектах оперативно реагировать на обращения мобилизуемых граждан.
14:11
Кремлёв утверждён в должности президента Международной ассоциации бокса
Российский функционер Умар Кремлёв утверждён в должности президента Международной ассоциации бокса (IBA).
14:09
МО России: в районе Явкина Николаевской области уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS
Российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе населённого пункта Явкино Николаевской области, сообщает Минобороны России.
14:03
Емельяненко заявил, что завязал с алкоголем
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своём будущем, а также сообщил, что больше не испытывает проблем с алкоголем.
14:02
Минобороны: российские войска уничтожили до 100 военных ВСУ в районе Запорожья
Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ в районе города Запорожье.
13:57
Аксёнов: мобилизация в Крыму завершится до конца дня 25 сентября
Мероприятия по частичной мобилизации в Крыму будут завершены до конца дня 25 сентября, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
13:53
Агент Карраскаля: он не сможет вернуться к кубковому матчу с «Сочи»
Мартин Родригес, агент полузащитника Хорхе Карраскаля, ответил на вопрос, когда игрок вернётся в расположение ЦСКА из сборной Колумбии.
13:49
Баженов заявил, что сборной России нужно делать выводы после игры с Киргизией
Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу сборной России над национальной командой Киргизии в товарищеском матче.
13:47
Глава МИД Сербии: Белград не признает результаты референдумов в Донбассе
Сербия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
13:35
В ЛНР для работы на референдуме прибыли наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта
Международные наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта прибыли в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме о вхождении ЛНР в состав России.
13:32
Губернатор Тюменской области Моор: ошибочно мобилизованных жителей региона вернут домой
Ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации жителей Тюменской области вернут домой, заявил глава региона Александр Моор.
13:29
Абаев назвал результаты «Локомотива» ужасными
Бывший вратарь «Локомотива» прокомментировал результаты московской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:27
Ольховский считает, что Самсонова может войти в первую десятку рейтинга WTA
Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что российская теннисистка Людмила Самсонова способна войти в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
13:15
Тренер сборной России по боксу Кравцов назвал Емельяненко ходячим трупом
Тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о возможном бое-реванше между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
13:15
Сальдо: Херсонская область начинает отопительный сезон с российским газом
Херсонская область начинает отопительный сезон с российским газом, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.
13:13
После аварии с катером на Онежском озере в Карелии возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента на Онежском озере в Карелии, где перевернулся катер с людьми. Об этом сообщает республиканское СУ СК России.
13:06
Кениец Кипчоге побил свой мировой рекорд в марафоне
Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге обновил свой мировой рекорд на марафоне в Берлине.
12:59
Сенатор Джабаров о ходе референдума о вхождении в состав России: всё развивается позитивно
Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал ход голосования по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
12:58
В ВГА Энергодара заявили об обстреле села Ивановка со стороны ВСУ
Украинские военные в ночь на 25 сентября обстреляли село Ивановка, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.
12:53
Фетисов заявил, что не будет осуждать спортсменов, сменивших спортивное гражданство
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.
12:52
У здания администрации в Бердянске сработало самодельное взрывное устройство
В Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел Запорожской области.
12:39
Дрозд заявил, что Емельяненко давно пора лечиться
Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика.
12:31
В Херсонской области пообещали завершение референдума в установленные сроки
Референдум в Херсонской области продолжится и будет завершён в установленные сроки, несмотря на ракетный удар по Херсону, сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.
12:23
Уткин — о матче между сборными России и Киргизии: победа есть победа
Полузащитник сборной России Даниил Уткин прокомментировал победу национальной команды над Киргизией в товарищеском матче.
12:22
В ДНР вскрыли готовившую теракты на референдумах агентурную сеть СВР Украины
Министерство госбезопасности ДНР вскрыло агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты на референдуме по вхождению в Россию.
12:15
Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст граждан, получивших российское гражданство, до 45 или 50 лет.
12:12
Корниленко: Ларин должен помогать футболу, а не быть за решёткой
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о суде над бывшим руководителем футбольной академии «Чертаново» Николаем Лариным.
12:10
Премьер Испании заболел коронавирусом
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что заболел коронавирусной инфекцией.