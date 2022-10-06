NYTimes: «просто меры противодействия» — Северная Корея провела пуск ещё двух баллистических ракет
Северная Корея запустила ещё две баллистические ракеты малой дальности, что стало очередным признаком активизации ею своей программы вооружений, пишет The New York Times.
Как отмечает издание, произошло это всего через два дня после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела над Японией.
Нынешние пуски стали 24-ми ракетными испытаниями, проведёнными Северной Кореей в этом году.
Пролёт северокорейской ракеты над Японией во вторник стал первым подобным инцидентом за пять лет, что вызвало тревогу в северных регионах Страны восходящего солнца.
Эти пуски были произведены через день после того, как военные США и Южной Кореи запустили четыре ракеты класса «земля — земля» у восточного побережья Южной Кореи в ходе совместных учений. Во время этих манёвров ещё одна южнокорейская баллистическая ракета упала сразу после взлёта, но никто не пострадал, пишет издание со ссылкой на представителей Министерства обороны Южной Кореи.
Аналитики говорят, что Северная Корея, похоже, активизирует свою программу ракетных испытаний в преддверии промежуточных выборов в Соединённых Штатах, а также в ответ на то, что американский авианосец Ronald Reagan в прошлом месяце впервые за пять лет вошёл в воды между Японией и Корейским полуостровом для участия в совместных военных учениях.
По словам южнокорейских военных, после состоявшихся во вторник ракетных испытаний Северной Кореи атомному авианосцу было приказано вернуться в воды у восточного побережья Корейского полуострова.
Ранее в четверг Министерство иностранных дел Северной Кореи выступило с заявлением, в котором осудило США за передислокацию своей авианосной группы обратно в воды близ полуострова. Оно также раскритиковало состоявшееся в среду заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждались недавние ракетные провокации и дополнительные санкции против страны.
В северокорейском МИД заявили, что эти испытания были «просто мерами противодействия» совместным военным учениям, которые Соединённые Штаты провели со своими союзниками в прошлом месяце. Пхеньян также обвинил своих врагов в том, что те «необоснованно» обратились в Совет Безопасности ООН.
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