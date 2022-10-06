NYTimes: «просто меры противодействия» — Северная Корея провела пуск ещё двух баллистических ракет

Северная Корея провела очередные, уже 24-е, ракетные испытания в этом году, сообщает The New York Times. В Пхеньяне заявили, что эти пуски — всего лишь «меры противодействия» деятельности США и их союзников в регионе.

Северная Корея запустила ещё две баллистические ракеты малой дальности, что стало очередным признаком активизации ею своей программы вооружений, пишет The New York Times.



Как отмечает издание, произошло это всего через два дня после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела над Японией.



Нынешние пуски стали 24-ми ракетными испытаниями, проведёнными Северной Кореей в этом году.



Пролёт северокорейской ракеты над Японией во вторник стал первым подобным инцидентом за пять лет, что вызвало тревогу в северных регионах Страны восходящего солнца.

По данным японского Министерства обороны, Северная Корея в четверг запустила две баллистические ракеты малой дальности, упавшие за пределами исключительной экономической зоны Японии. По словам южнокорейских военных, ракеты были запущены из-под Пхеньяна, столицы Северной Кореи.



Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что первая ракета была запущена в 6 утра, пролетела около 350 км и достигла максимальной высоты около 100 км. Вторая ракета, запущенная через 15 минут, пролетела около 800 км и поднималась на высоту приблизительно 50 км.



Эти пуски были произведены через день после того, как военные США и Южной Кореи запустили четыре ракеты класса «земля — земля» у восточного побережья Южной Кореи в ходе совместных учений. Во время этих манёвров ещё одна южнокорейская баллистическая ракета упала сразу после взлёта, но никто не пострадал, пишет издание со ссылкой на представителей Министерства обороны Южной Кореи.



Аналитики говорят, что Северная Корея, похоже, активизирует свою программу ракетных испытаний в преддверии промежуточных выборов в Соединённых Штатах, а также ​​в ответ на то, что американский авианосец Ronald Reagan в прошлом месяце впервые за пять лет вошёл в воды между Японией и Корейским полуостровом для участия в совместных военных учениях.



По словам южнокорейских военных, после состоявшихся во вторник ракетных испытаний Северной Кореи атомному авианосцу было приказано вернуться в воды у восточного побережья Корейского полуострова.



Ранее в четверг Министерство иностранных дел Северной Кореи выступило с заявлением, в котором осудило США за передислокацию своей авианосной группы обратно в воды близ полуострова. Оно также раскритиковало состоявшееся в среду заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждались недавние ракетные провокации и дополнительные санкции против страны.



В северокорейском МИД заявили, что эти испытания были «просто мерами противодействия» совместным военным учениям, которые Соединённые Штаты провели со своими союзниками в прошлом месяце. Пхеньян также обвинил своих врагов в том, что те «необоснованно» обратились в Совет Безопасности ООН.

Северная Корея «видит, что США представляют серьёзную угрозу для стабильности ситуации на Корейском полуострове и в его окрестностях», — говорится в заявлении МИД КНДР.